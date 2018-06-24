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    В США после крушения поезда разлилось 870 тысяч литров нефти

    Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Крушение грузового поезда, перевозившего нефть,произошло в американской Айове. Как сообщает Report, произошла утечка 870 тыс. литров нефти.

    Часть горючего загрязнила близлежащие водоемы. Половину нефти удалось собрать, угрозы для местных жителей, нет, передает ТАСС.

    Состав принадлежит компании BNSF, которая перевозила нефть из Канады для американской компании ConocoPhillips, расположенной в Оклахоме. ЧП произошло возле города Дун. 

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