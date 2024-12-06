В США пообещали в скором времени предоставить Украине новое вооружение

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе встречи с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком пообещал, что американская сторона передаст Киеву множество боеприпасов и сотни единиц бронетехники к середине января 2025 года.
Как передает
"Джейк Салливан в четверг более часа встречался с Андреем Ермаком, пообещав предоставить Украине сотни тысяч дополнительных артиллерийских снарядов, тысячи ракет и сотни единиц бронетехники к середине января", — говорится в сообщении.
Согласно информации, США также пообещали Украине помощь "в ее кадровом вопросе", предлагая обучать новых солдат на объектах за пределами украинской территории.
Эти меры будут осуществлены за счет ранее анонсированного кредита в размере $20 млрд, которые будут погашены за счет доходов от замороженных активов РФ.