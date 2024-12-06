О нас

В США пообещали в скором времени предоставить Украине новое вооружение

В США пообещали в скором времени предоставить Украине новое вооружение Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе встречи с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком пообещал, что американская сторона передаст Киеву множество боеприпасов и сотни единиц бронетехники к середине января 2025
Другие страны
6 декабря 2024 г. 07:58
В США пообещали в скором времени предоставить Украине новое вооружение

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе встречи с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком пообещал, что американская сторона передаст Киеву множество боеприпасов и сотни единиц бронетехники к середине января 2025 года.

Как передает Report, об этом сообщила газета Guardian со ссылкой на неназванного представителя Совета национальной безопасности США.

"Джейк Салливан в четверг более часа встречался с Андреем Ермаком, пообещав предоставить Украине сотни тысяч дополнительных артиллерийских снарядов, тысячи ракет и сотни единиц бронетехники к середине января", — говорится в сообщении.

Согласно информации, США также пообещали Украине помощь "в ее кадровом вопросе", предлагая обучать новых солдат на объектах за пределами украинской территории.

Эти меры будут осуществлены за счет ранее анонсированного кредита в размере $20 млрд, которые будут погашены за счет доходов от замороженных активов РФ.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Германский историк: С 1918 года с территории Армении были изгнаны до 1,5 млн азербайджанцев
Германский историк: С 1918 года с территории Армении были изгнаны до 1,5 млн азербайджанцев
5 декабря 2024 г. 12:02
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю четвертой годовщины освобождения Лачина от оккупации
ВидеоПрезидент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю четвертой годовщины освобождения Лачина от оккупации
1 декабря 2024 г. 09:04
Франция впервые признала резню западноафриканских солдат в 1944 году
Франция впервые признала резню западноафриканских солдат в 1944 году
29 ноября 2024 г. 14:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi