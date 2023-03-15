В США пообещали оперативно рассмотреть запрос об экстрадиции экс-президента Бразилии

Помощник госсекретаря по делам Западного полушария Брайан Николс, выступая на слушаниях в сенате конгресса США, не стал комментировать текущий статус бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, который находится на американской территории.

Помощник госсекретаря по делам Западного полушария Брайан Николс, выступая на слушаниях в сенате конгресса США, не стал комментировать текущий статус бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, который находится на американской территории.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Reuters. По информации агентства, высокопоставленный американский чиновник пообещал, что запрос со стороны бразильского правительства о возможной экстрадиции политика будет рассмотрен.

«Мы оперативно рассмотрим любой запрос бразильского правительства», — отметил Николс во время слушаний в комитете сената США по международным делам, которые были посвящены будущему американо-бразильских отношений.

При этом Николс не уточнил, поступал ли уже от Бразилии запрос по экстрадиции Болсонару или какие-либо другие требования со стороны республики.