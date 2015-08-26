В США полиция застрелила афроамериканца, напавшего с ножом на охрану здания суда

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Тридцатичетырехлетний афроамериканец Кертис Смит, который в марте 2015 года перелез через ограду Белого дома, чтобы, как он тогда утверждал, передать некое "послание" президенту страны Бараку Обаме, убит полицией в его родном штате Пенсильвания, передает Report со ссылкой на ТАСС.

По сообщению местных СМИ, во вторник он ворвался в административно-судебный центр одного из местных округов и напал с ножом на охрану. Одного из дежурных помощников шерифа ему удалось ранить, другой его застрелил.

Двоюродный брат Смита позже заявил журналистам, что тот совершил "самоубийство от руки полицейского". То есть, по этой версии, он сознательно провоцировал стражей порядка, чтобы нарваться на пулю.

Окружной прокурор сделал заявление для печати, в котором указал, что местные власти ранее интенсивно готовились к возможным атакам такого рода и специально тренировали охрану. "Сегодня эта подготовка себя оправдала", - подчеркнул он.

Мартовский инцидент у Белого дома практически сошел Смиту с рук. Тогда его обвинили в несанкционированном проникновении на охраняемую территорию.