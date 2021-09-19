В США полиция задержали участников акции

Полиция задержала четырех человек на проходившем в Вашингтоне митинге в поддержку участников штурма здания конгресса США в январе.

Полиция задержала четырех человек на проходившем в Вашингтоне митинге в поддержку участников штурма здания конгресса США в январе.

Как передает Report, об этом сообщают столичные правоохранители в Twitter .

При этом отмечается, что один из доставленных в полицейский участок демонстрантов был задержан за ношение оружия.

"Кто-то заметил на мужчине в толпе нечто, похожее на пистолет. Свидетель сообщил офицерам, которые, в свою очередь, задержали подозреваемого", - заявили правоохранители.

Еще двое были задержаны полицией по выданным в Техасе ордерам на арест. Первого техасские офицеры разыскивали за нарушение условно-досрочного освобождения, другого - за хранение огнестрельного оружия.

По данным полиции, всего в демонстрации в Вашингтоне приняли участие от 400 до 450 человек.