В США полиция задержала семилетнего мальчика за нападение на учительницу

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ В Майами полиция задержала семилетнего школьника, который побил учительницу.
Как передает Report, об этом сообщает WSVN.
Мальчика заковали в наручники и отвезли в больницу, чтобы специалисты могли проверить его психическое состояние.
По данным телеканала, школьник напал на учительницу, когда она вывела его из кафетерия за то, что он играл с едой. Он неоднократно бил её по спине, а также пинал ногами.
После этого педагог решила выдвинуть обвинения против него, аргументировав это тем, что мальчик представляет угрозу для общества.
Уточняется, что это не первое подобное нападение школьника.
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook