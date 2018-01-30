В США полиция задержала семилетнего мальчика за нападение на учительницу

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ В Майами полиция задержала семилетнего школьника, который побил учительницу.

Как передает Report, об этом сообщает WSVN.

Мальчика заковали в наручники и отвезли в больницу, чтобы специалисты могли проверить его психическое состояние.

По данным телеканала, школьник напал на учительницу, когда она вывела его из кафетерия за то, что он играл с едой. Он неоднократно бил её по спине, а также пинал ногами.

После этого педагог решила выдвинуть обвинения против него, аргументировав это тем, что мальчик представляет угрозу для общества.

Уточняется, что это не первое подобное нападение школьника.