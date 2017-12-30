В США полиция призвала не отмечать Новый год стрельбой в воздух

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Заместитель начальника полиции в американском городе Колумбус Ричард Баш призвал граждан не стрелять из оружия во время празднования наступления Нового года, а также предупредил, что подобные действия будут расцениваться как правонарушение.

Как передает Report, об этом сообщает Fox News.

Отмечается, что сотрудники компетентных органов по всей стране будут иметь право заводить уголовные дела по факту стрельбы без необходимости.

Как уточнил Баш, подобные действия не только являются угрозой жизни и здоровью граждан, но и создают дополнительную работу для офицеров полиции, которые вынуждены реагировать на многочисленные сообщения о стрельбе.

"Нам нужно изменить культуру. Нам нужно, чтобы общество активизировалось и заявило: "Это не то поведение, с которым мы готовы мириться", - заявил он.