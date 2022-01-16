В США полицейский застрелил мужчину в реанимации больницы

Полицейский в штате Северная Каролина застрелил ранее задержанного мужчину, находящегося в реанимации больницы.

Полицейский в штате Северная Каролина застрелил ранее задержанного мужчину, находящегося в реанимации больницы.

Как передает Report, об этом сообщает ABC News.

По данным телеканала, мужчина находился под стражей в полиции Дарема и проходил лечение в больнице Университета Дьюка. В один из дней он атаковал офицера полиции и отобрал его пистолет.

Полицейский застрелил мужчину из другого пистолета. Медицинский персонал больницы оказал помощь мужчине, но он скончался.

Ранее в США полицейские застрелили женщину, сообщившую о намерении убить Трампа.