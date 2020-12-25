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В США полицейский застрелил безоружного афроамериканца

В США полицейский застрелил безоружного афроамериканца Сотрудник полиции американского города Колумбус (штат Огайо) застрелил безоружного темнокожего гражданина, у которого в руках был сотовый телефон.
Другие страны
25 декабря 2020 г. 04:09
В США полицейский застрелил безоружного афроамериканца

Сотрудник полиции американского города Колумбус (штат Огайо) застрелил безоружного темнокожего гражданина, у которого в руках был сотовый телефон.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал СNN.

Полицейский Адам Кой прибыл к жилому дому по вызову. Звонивший пожаловался на шум от работы двигателя автомобиля. Рядом с гаражом у одного из домов Кой увидел приближавшегося к нему афроамериканца. В левой руке тот держал сотовый телефон, а правая была вне поля зрения полицейского.

По каким именно причинам сотрудник полиции открыл огонь, пока не уточняется. Темнокожий Андре Морис Хилл от полученного ранения умер. Оружия при нем не было. Как выяснилось позже, афроамериканец был приглашен в дом, рядом с которым находился.

Инцидент частично запечатлен с помощью нагрудной камеры Коя. Запись звука он включил только после того, как выстрелил в Хилла. Полицейский в связи с происшедшим отстранен от службы. Ранее он подвергался взысканиям. Местные власти объявили о начале расследования.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-da polis əməkdaşı silahsız afroamerikalını güllələdi

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