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В США полицейский застрелил 16-летнюю афроамериканку

В США полицейский застрелил 16-летнюю афроамериканку В американском городе Колумбус полицейский застрелил темнокожую 16-летнюю девушку Макайю Брайант
Другие страны
21 апреля 2021 г. 07:37
В США полицейский застрелил 16-летнюю афроамериканку

В американском городе Колумбус полицейский застрелил темнокожую 16-летнюю девушку Макайю Брайант.

Как передает Report, об этом сообщает на своей странице в Twitter местный телеканал 10TV.

Отмечается, что правоохранители получили вызов от местных жителей – они пожаловались на нападение девушки, вооруженной ножом.

Прибывшие офицеры вынуждены были выстрелить в Макайю Брайант, которая впоследствии скончалась по пути в больницу. По словам ее тети, девушка стала участницей домашней ссоры, но на момент стрельбы она уже отбросила нож.

Власти города уже пообещали провести пресс-конференцию в связи с произошедшим и показать видео с видеорегистратора, который был на сотруднике полиции в момент происшествия.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-da polis 16 yaşlı qaradərili qızı güllələdi  

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