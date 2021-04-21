В США полицейский застрелил 16-летнюю афроамериканку

В американском городе Колумбус полицейский застрелил темнокожую 16-летнюю девушку Макайю Брайант.
Как передает Report, об этом сообщает на своей странице в Twitter местный телеканал 10TV.
Отмечается, что правоохранители получили вызов от местных жителей – они пожаловались на нападение девушки, вооруженной ножом.
Прибывшие офицеры вынуждены были выстрелить в Макайю Брайант, которая впоследствии скончалась по пути в больницу. По словам ее тети, девушка стала участницей домашней ссоры, но на момент стрельбы она уже отбросила нож.
Власти города уже пообещали провести пресс-конференцию в связи с произошедшим и показать видео с видеорегистратора, который был на сотруднике полиции в момент происшествия.