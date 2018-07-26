В США полицейский спас заснувшего на рельсах человека - ВИДЕО

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Полицейский из американского штата Нью-Джерси спас человека, заснувшего на рельсах, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Инцидент произошел на прошлой неделе. В полицию поступило сообщение о мужчине, который лежит на путях возле станции Перт-Эмбой.

Приехавший на место офицер Кайл Савойя увидел на рельсах человека и приближающийся поезд и побежал к нему с криками: "Уходи! Уходи!" и "Остановите поезд!". Буквально за секунды до столкновения мужчина очнулся и сошел с рельсов.

Весь инцидент попал на камеру нагрудного видеорегистратора полицейского. Камера засняла, как после того, как опасность миновала, едва не погибший мужчина расплакался и поблагодарил Савойю. Его отправили в больницу на обследование.