В США полицейские застрелили страдающего слабоумием безоружного мужчину

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Полицейские застрелили безоружного страдающего психическим расстройством мужчину на юге Калифорнии.

Как передает Report, об этом пишет газета Los Angeles Times.

Как сообщили в полиции города Бейкерсфилд, сотрудники правоохранительных органов получили сообщение о разгуливающем по улице вооруженном мужчине. Прибыв на место, они открыли огонь по 73-летнему Франсиско Серне. От полученных ранений мужчина скончался на месте недалеко от своего дома. По словам членов семьи погибшего, в Серну стреляли девять раз.

"Полиция выпустила девять пуль в моего отца, он не был вооружен", — приводит издание слова сына погибшего. Он также сообщил, что у его отца была начальная стадия развития слабоумия.

На месте происшествия следователи не нашли оружия. Власти расследуют обстоятельства инцидента.