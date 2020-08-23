О нас
Report Georgia

В США полицейские застрелили афроамериканца

В США полицейские застрелили афроамериканца Еще один афроамериканец погиб в США при задержании полицией, сотрудники правоохранительных органов застрелили мужчину в штате Луизиана
Другие страны
23 августа 2020 г. 02:09
В США полицейские застрелили афроамериканца

Еще один афроамериканец погиб в США при задержании полицией, сотрудники правоохранительных органов застрелили мужчину в штате Луизиана.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, стрельба произошла в городе Лафайет. Американский союз защиты гражданских свобод назвал произошедшее "ужасным инцидентом полицейского насилия в отношении афроамериканца".

В полиции подчеркнули, что правоохранители в пятницу вечером приехали по вызову к небольшому магазину из-за мужчины, который угрожал ножом. В ходе задержания он попытался сбежать, тогда полицейские применили электрошокеры, но эти меры оказались неэффективными.

После того как мужчина с ножом сделал попытку зайти в другой магазин, полицейские открыли стрельбу. Сообщается, что погибшим оказался 31-летний Трейфорд Пеллерин.

С конца мая во многих крупных американских городах, а позднее и по ряду стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков против полицейского насилия и расизма после гибели в Миннеаполисе при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда. Протестующие называют причиной смерти Флойда расизм и полицейский произвол. В некоторых штатах протесты переросли в бунты с погромами, грабежами,

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Экслюзивные новости

В чем обвиняют главу ИВ Кюрдамира? – ЭКСКЛЮЗИВ
В чем обвиняют главу ИВ Кюрдамира? – ЭКСКЛЮЗИВ
20 августа 2020 г. 12:48
В Азербайджане упразднена еще одна страховая компания
В Азербайджане упразднена еще одна страховая компания
12 августа 2020 г. 18:09
В Милли Меджлисе создана рабочая группа в связи с детским пособием
В Милли Меджлисе создана рабочая группа в связи с детским пособием
12 августа 2020 г. 12:59
Немецкий депутат: Экономическая стабильность в Азербайджане достойна похвалы
Немецкий депутат: Экономическая стабильность в Азербайджане достойна похвалы
10 августа 2020 г. 16:08
Эксперты: Уголовное дело против замглавы МИД Украины - обречено на провал
Эксперты: Уголовное дело против замглавы МИД Украины - обречено на провал
10 августа 2020 г. 13:43
Привлеченному к лечению COVID-19 врачу вынесен строгий выговор
Привлеченному к лечению COVID-19 врачу вынесен строгий выговор
5 августа 2020 г. 14:35
Исполнительную власть оштрафовали на 15 000 манатов
Исполнительную власть оштрафовали на 15 000 манатов
4 августа 2020 г. 14:57
Мустафа из фильма Дорожное происшествие: Готов отказаться от всего в Грузии и уехать в Азербайджан - ИНТЕРВЬЮ 
Мустафа из фильма "Дорожное происшествие": Готов отказаться от всего в Грузии и уехать в Азербайджан - ИНТЕРВЬЮ 
1 августа 2020 г. 14:45
Урош Матич: Моему брату объяснили значение слов на плакате - ИНТЕРВЬЮ
Урош Матич: Моему брату объяснили значение слов на плакате - ИНТЕРВЬЮ
1 августа 2020 г. 11:20
Депутатов Милли Меджлиса поздравили на Гурбан-байрамы деньгами
Депутатов Милли Меджлиса поздравили на Гурбан-байрамы деньгами
31 июля 2020 г. 13:41

Последние новости

02:14
Лидеров Сербии и Косова пригласили на переговоры в Белый дом Другие страны
02:09
ВидеоВ США полицейские застрелили афроамериканца Другие страны
01:23
В речи Байдена обнаружили плагиат Другие страны
00:43
Названа статистика смертности от коронавируса в Москве Здоровье
00:38
27 лет без Физули и Джебраила Нагорно-карабахский конфликт
23:49
В Турции за день коронавирусом заразились более тысячи человек Здоровье
23:05
Помпео посетит Израиль и ОАЭ Другие страны
22:49
Гурбан Гурбанов: Нас ждет серьезный соперник и серьезная игра Футбол
22:41
В Афганистане боевики убили 9 полицейских Другие страны
22:22
"Карабах" победил "Сабаил" Футбол
21:31
Лихтенштейн потребовал у Чехии конфискованные после войны земли Другие страны
20:54
В Италии зафиксирован трехмесячный рекорд по количеству зараженных Другие страны
20:43
Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану Внешняя политика
20:23
Китай начнет тестировать вакцину от коронавируса на основе насекомых Это интересно
19:58
Зеленский поздравил Эрдогана В регионе
Вся новостная лента