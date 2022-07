В США показали новый ударный вертолет

Американская компания Bell показала перспективный ударный вертолет 360 Invictus на видео. Вертолет, который разработали в рамках программы Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA), может заменить Bell OH-58D Kiowa Warrior и AH-64 Apache.

Как передает Report со ссылкой на The Drive , вертолет готов на 90 процентов. 360 Invictus построен по классической одновинтовой схеме. Перспективный вертолет получил новую версию несущей системы, которую используют в серийном Bell 525 Relentless.

Прототип получил макеты вооружения, которое сможет нести 360 Invictus. В арсенал вертолета входит трехствольная пушка XM915 калибра 20 миллиметров и восемь точек подвески вооружения. Машину оснастили ракетами AGM-114 Hellfire и пусковыми установками Common Launch Tubes (CLT), которые могут нести беспилотники.