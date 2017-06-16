В США поймали двух сбежавших из тюрьмы убийц

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Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ В США поймали двух заключенных, которые сбежали из тюрьмы, застрелив двух охранников, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

По данным полиции, Донни Роув и Рики Дюбоуз были пойманы в штате Теннесси после погони на автомобилях.

Других деталей задержания власти не сообщили.

Побег произошел, когда заключенных на автобусе перевозили из одной тюрьмы в другую в штате Джорджия. В автобусе они находились в зоне, огороженной решеткой.

Преступники, которые отбывали сроки за вооруженное ограбление, отобрали оружие у охранников и завладели автобусом в середине шоссе 16. Полиция до сих пор не может объяснить, как они смогли выбраться из клетки.

Один из них застрелил обоих охранников, сообщила полиция. Жертвами преступников стали 42-летний Кристофер Моника и 58-летний Кертис Биллью, подтвердили в управлении исправительных учреждений штата Джорджия.