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В США похоронили Джорджа Флойда

​В США похоронили Джорджа Флойда

В техасском Хьюстоне закончилась церемония похорон афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего от рук офицера полиции в Миннеаполисе.

Как передает Report, об этом сообщает CNN.

Отмечается, что члены его семьи пришли проститься с покойным в белой одежде.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это событие вызвало массовые протесты и беспорядки в США.

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