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В США похищены 100 млрд долларов из средств на поддержку бизнеса и граждан

В США похищены 100 млрд долларов из средств на поддержку бизнеса и граждан Не менее 100 млрд долларов США было похищено в США из средств, выделенных из бюджета на реализацию программ помощи предприятиям и людям, потерявшим работу из-за пандемии.
Другие страны
22 декабря 2021 г. 09:42
В США похищены 100 млрд долларов из средств на поддержку бизнеса и граждан

Не менее 100 млрд долларов США было похищено в США из средств, выделенных из бюджета на реализацию программ помощи предприятиям и людям, потерявшим работу из-за пандемии.

Как передает Report со ссылкой на Associated Press, данная оценка основана на сведениях Секретной службы, Минтруда и Администрации малого бизнеса США.

Большая часть похищенных средств приходится на мошеннические схемы, связанные с программами по оказанию помощи людям, потерявшим работу.

Минтруда сообщило, что около 87 млрд долларов из пособий по безработице могли быть выплачены ненадлежащим образом, причем значительная часть из них могла стать достоянием мошенников.

Секретная служба заявила, что провела более 900 расследований случаев мошенничества со средствами, выделенными на помощь в условиях пандемии, причем дела велись в каждом штате, на данный момент арестовано около 100 человек.

Ранее в Минюсте отметили, что отдел по борьбе с мошенничеством привлек к ответственности более 150 обвиняемых по более чем 95 уголовным делам. В результате конфисковано более 75 млн долларов наличными, вырученными мошенниками при реализации программ поддержки при COVID-19, а также многочисленные объекты недвижимости и предметы роскоши, приобретенные на похищенные средства.

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Версия на английском языке Nearly $100B stolen in US pandemic relief funds

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