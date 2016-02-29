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    ​В США погибли четыре человека при крушении легкомоторного самолета

    Крушение произошло при заходе самолета на посадку

    Баку. 29 февраля. REPORT.AZ/ Четыре человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета в аэропорту города Навасота американского штата Техас в воскресенье.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал ABC13.

    Согласно информации, предоставленной местной полицией, крушение произошло при заходе самолета на посадку. Причины аварии пока неизвестны.

    На момент крушения в самолете находились двое взрослых и два ребенка, все они погибли на месте, их личности пока не установлены.

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