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В США поезд сошел с рельсов и загорелся

В США поезд сошел с рельсов и загорелся Грузовой поезд сошел с рельсов и загорелся на мосту в городе Темпе в американском штате Аризона
Другие страны
29 июля 2020 г. 21:48
В США поезд сошел с рельсов и загорелся

Грузовой поезд сошел с рельсов и загорелся на мосту в городе Темпе в американском штате Аризона.

Как передает Report, видео с места событий опубликовал телеканал 3TV.

На кадрах виден пылающий на мосту состав. Над ним поднимается облако черного дыма. Мост из-за пожара частично провалился в воду. Сообщается, что тяжело пострадавших в результате инцидента нет: известно лишь об одном человеке, получившем медицинскую помощь из-за отравления дымом.

По данным представителей железной дороги, в двух вагонах поезда, сошедших с путей, содержали промышленное легковоспламеняющееся вещество циклогексанон. Еще в одном находились резиновые материалы. Никакие вредные вещества в результате пожара не попали в воду.

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