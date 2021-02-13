В США подтвердили планы закрыть тюрьму Гуантанамо

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила приверженность нынешней американской администрации закрытию спецтюрьмы на базе Гуантанамо на Кубе, однако данный вопрос продолжает обсуждаться различными ведомствами

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила приверженность нынешней американской администрации закрытию спецтюрьмы на базе Гуантанамо на Кубе, однако данный вопрос продолжает обсуждаться различными ведомствами.

Как передает Report, об этом сообщает Politico .

"Это определенно наши цель и намерение. Мы по-прежнему находимся в процессе изучения вопроса, как это должно работать в рамках взаимодействия ведомств, - сказала она на брифинге. Многие ведомства участвуют в обсуждении данных шагов".

Ранее со ссылкой на два источника агентство Reuters , администрация президента США Джо Байдена приступила к рассмотрению будущего спецтюрьмы на базе Гуантанамо, а официальный документ о ее судьбе может быть подписан в ближайшие недели или месяцы.

Спецтюрьма расположена на арендуемой американцами с 1903 года военно-морской базе в заливе Гуантанамо на Кубе в 15 км от одноименного города. В 1990-е годы там находился фильтрационный лагерь для беженцев с Кубы и Гаити, пытавшихся перебраться в США. Решение о создании спецтюрьмы на территории базы ВМС было принято Пентагоном в рамках антитеррористической программы администрации президента Джорджа Буша - младшего.