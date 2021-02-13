О нас
Report Georgia
Аудио новости

В США подтвердили планы закрыть тюрьму Гуантанамо

В США подтвердили планы закрыть тюрьму Гуантанамо Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила приверженность нынешней американской администрации закрытию спецтюрьмы на базе Гуантанамо на Кубе, однако данный вопрос продолжает обсуждаться различными ведомствами
Другие страны
13 февраля 2021 г. 08:16
В США подтвердили планы закрыть тюрьму Гуантанамо

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила приверженность нынешней американской администрации закрытию спецтюрьмы на базе Гуантанамо на Кубе, однако данный вопрос продолжает обсуждаться различными ведомствами.

Как передает Report, об этом сообщает Politico.

"Это определенно наши цель и намерение. Мы по-прежнему находимся в процессе изучения вопроса, как это должно работать в рамках взаимодействия ведомств, - сказала она на брифинге. Многие ведомства участвуют в обсуждении данных шагов".

Ранее со ссылкой на два источника агентство Reuters, администрация президента США Джо Байдена приступила к рассмотрению будущего спецтюрьмы на базе Гуантанамо, а официальный документ о ее судьбе может быть подписан в ближайшие недели или месяцы.

Спецтюрьма расположена на арендуемой американцами с 1903 года военно-морской базе в заливе Гуантанамо на Кубе в 15 км от одноименного города. В 1990-е годы там находился фильтрационный лагерь для беженцев с Кубы и Гаити, пытавшихся перебраться в США. Решение о создании спецтюрьмы на территории базы ВМС было принято Пентагоном в рамках антитеррористической программы администрации президента Джорджа Буша - младшего.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Biden administration aims to close Guantanamo detention facility
Версия на азербайджанском языке ABŞ-ın Quantnamo həbsxanasını bağlamaq planı təsdiqləndi

Новости партнеров

Самое читаемое

В ряде университетов Азербайджана занятия не возобновятся
В ряде университетов Азербайджана занятия не возобновятся
8 февраля 2021 г. 14:24
Эсмер Нариманбекова: Люблю знакомить мир с работами азербайджанских художников
Эсмер Нариманбекова: Люблю знакомить мир с работами азербайджанских художников
9 февраля 2021 г. 09:20
В Баку задержаны участники и организаторы свадьбы
ФотоВ Баку задержаны участники и организаторы свадьбы
7 февраля 2021 г. 12:15
Пожар в Baku Medical Plaza
ФотоПожар в Baku Medical Plaza
8 февраля 2021 г. 21:51
Тяжелое ДТП в Агдаше, погибла семья - ОБНОВЛЕНО
ВидеоТяжелое ДТП в Агдаше, погибла семья - ОБНОВЛЕНО
7 февраля 2021 г. 10:11
Госдума России наградила азербайджанку за борьбу с COVID-19
Госдума России наградила азербайджанку за борьбу с COVID-19
9 февраля 2021 г. 17:21
Откроется ли Бакинский метрополитен 15 февраля?
Откроется ли Бакинский метрополитен 15 февраля?
7 февраля 2021 г. 20:21
Четверо военнослужащих Азербайджанской армии подорвались на мине
Четверо военнослужащих Азербайджанской армии подорвались на мине
9 февраля 2021 г. 15:00
Захарова: Беженцы из Азербайджана имеют право вернуться на свои земли
Захарова: Беженцы из Азербайджана имеют право вернуться на свои земли
11 февраля 2021 г. 19:05
Проживающие в грузинском селе азербайджанцы провели акцию протеста
Проживающие в грузинском селе азербайджанцы провели акцию протеста
8 февраля 2021 г. 17:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi