В США подтвердили первую смерть от оспы обезьян

Американские власти подтвердили первый случай смерти от оспы обезьян в стране.

Американские власти подтвердили первый случай смерти от оспы обезьян в стране.

Как передает Report, сообщение распространила пресс-служба Департамента здравоохранения округа Лос-Анджелес.

"Департамент здравоохранения Лос-Анджелеса совместно с федеральными Центрами по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США подтвердили первую смерть от оспы обезьян", - говорится в заявлении. Отмечается, что иммунитет умершего пациента, проживавшего в округе на постоянной основе, был ослаблен, после заражения он был госпитализирован.

Ранее в штате Техас также была зафиксирована смерть заболевшего оспой обезьян, однако пациент страдал от нескольких сопутствующих заболеваний, медики выясняют, что именно стало причиной его смерти.