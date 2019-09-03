В США подросток расстрелял свою семью

В штате Алабама (США) 14-летний американец признался в расстреле пятерых членов своей семьи. Как передает Report, об этом сообщает CNN со ссылкой на местные органы власти.

Известно, что в результате стрельбы трое погибли на месте, а два человека скончались уже в реанимации.

Среди расстрелянных было трое детей. Мотивы убийства пока не называются. Отмечается, что подросток сам участвовал в поиске пистолета калибра 9 миллиметров, который он выбросил после совершения преступления.