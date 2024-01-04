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В США подросток первым в истории прошел игру "Тетрис"

В США подросток первым в истории прошел игру "Тетрис" Подросток из штата Оклахома Уиллис Гибсон, предположительно, первым в истории полностью прошел оригинальную версию игры "Тетрис".
Другие страны
4 января 2024 г. 04:20
В США подросток первым в истории прошел игру Тетрис

Подросток из штата Оклахома Уиллис Гибсон, предположительно, первым в истории полностью прошел оригинальную версию игры "Тетрис".

Как передает Report со ссылкой на газету The New York Times, 13-летний Уиллис на игровой приставке фирмы Nintendo дошел до последнего 157-го уровня игры, достигнув момента, на котором игра "зависает" при счете 999999 из-за программных ограничений. Игрок в интервью изданию заявил, что невероятно рад своему достижению. "В него ["Тетрис"] легко начать играть, но сложно добиться мастерства", - добавил рекордсмен. Видео своего прохождения Уиллис разместил в интернете.

Газета отмечает, что до момента "зависания" игры раньше удавалось доходить лишь искусственному интеллекту. Уиллис играет на соревновательном уровне с 2021 года.

"Тетрис" был разработан в 1984 году советским программистом Алексеем Пажитновым на компьютере "Электроника-60". Всемирную известность игра приобрела после того, как корпорация Nintendo стала предлагать картриджи с ней для своей приставки Game Boy. До сих пор в "Тетрис" играют миллионы людей на портативных игровых консолях, онлайн в интернете и на смартфонах. Головоломка еще в 2007 году была включена в библиотеку Конгресса США в числе 10 самых значимых компьютерных игр.

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