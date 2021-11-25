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В США подозреваемым в убийстве афроамериканца грозит пожизненное заключение

В США подозреваемым в убийстве афроамериканца грозит пожизненное заключение Жюри присяжных американского штата Джорджия признало виновными Уильяма Брайана, Грегори Макмайкла и Трэвиса Макмайкла в убийстве 25-летнего афроамериканца Ахмада Арбери в начале 2020 года.
Другие страны
25 ноября 2021 г. 03:23
В США подозреваемым в убийстве афроамериканца грозит пожизненное заключение

Жюри присяжных американского штата Джорджия признало виновными Уильяма Брайана, Грегори Макмайкла и Трэвиса Макмайкла в убийстве 25-летнего афроамериканца Ахмада Арбери в начале 2020 года.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CNN.

Бывший полицейский Трэвис Майкмайкл, который совершил смертельный выстрел в Арбери, был признан виновным по девяти пунктам обвинения. Его отец Грегори, а также Брайан, который участвовал в погоне и заснял смерть афроамериканца на видео, были обвинены в убийстве. Всем троим грозит пожизненное заключение.

Арбери был убит в феврале 2020 года в городе Брунсвик (штат Джорджия). После того, как видео с убийством попало в Сеть, дело приобрело широкий общественный резонанс.

Сын и отец Макмайклы, а также их знакомый Брайан погнались за совершавшим пробежку афроамериканцем, подумав, что он пытается что-то украсть из их сарая, однако записи видеонаблюдения, представленные в суде, не показали, что Арбери брал что-то из постройки, хотя несколько раз оказывался рядом с ней. Защита обвиняемых настаивала на том, что они пытались осуществить гражданский арест и при попытке задержания Арбери оказал сопротивление, что и привело к стрельбе. Процесс вызвал ожесточенную дискуссию в стране относительно права на гражданский арест и предвзятого отношения к афроамериканцам еще до резонансной смерти при задержании полицией Миннеаполиса (штат Миннесота) чернокожего Джорджа Флойда в мае 2020 года.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-da afroamerikalının ölümündə şübhəli bilinən 3 şəxsə ömürlük cəza verilə bilər

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