В США подготовили законопроект о помощи Киеву

Спикер нижней палаты Конгресса США Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана) намерен в апреле вынести на рассмотрение законопроект о выделении средств на дальнейшую помощь Украине.

Спикер нижней палаты Конгресса США Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана) намерен в апреле вынести на рассмотрение законопроект о выделении средств на дальнейшую помощь Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Майк Тернер (республиканец от штата Огайо) в эфире телекомпании CBS.

"Когда мы вернемся с каникул, это будет следующим ключевым пунктом повестки дня после того, как нами только что были приняты законопроекты о финансировании федерального правительства", - сказал Тернер, отвечая на вопрос, может ли в Палате представителей состояться голосование по выделению помощи Киеву после возвращения конгрессменов с каникул 9 апреля.

"Я считаю, что это получит полную поддержку в Конгрессе и что мы передадим законопроект президенту США Джо Байдену на подпись", - добавил Тернер.