В США подготовили проект о введении санкций за "вмешательство в выборы"

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Американские сенаторы представили законопроект, предусматривающий введение жестких санкций против РФ и других стран за "вмешательство" в предстоящие выборы в США.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил один из авторов законопроекта сенатор от штата Флорида Марко Рубио.

Согласно опубликованному Рубио заявлению, законопроект, получивший название "Защита выборов от угроз за счет проведения красной черты (Defending Elections from Threats by Establishing Redlines, DETER)", является сигналом любому иностранному лицу, которое пытается повлиять на выборы: "если вы атакуете американских кандидатов, (предвыборную) кампанию или инфраструктуру выборов, вы столкнетесь с серьезными последствиями".

"Законопроект DETER использует ключевые инструменты национальной безопасности, чтобы отговорить враждебные зарубежные силы вмешиваться в наши выборы, обеспечив их знание о том, какую цену они заплатят за это", - говорится в опубликованном на сайте сенатора Рубио заявлении.