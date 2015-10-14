​В США подали в суд на авторов методик допроса для ЦРУ

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Американский союз защиты гражданских свобод подал в суд на двоих психологов, которые разработали для ЦРУ программу жестких методов допроса подозреваемых в терроризме, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

По мнению истцов, представленная Джеймсом Митчеллом и Джоном Джессоном программа не имеет достаточного научного обоснования, а предлагаемые методы допроса можно считать пытками.

В том числе, как отмечают истцы, программа предусматривала применение таких средств, как избиение, имитация утопления, лишение сна и еды.

Иск в Федеральный суд Вашингтона был подан от имени трех бывших заключенных ЦРУ. Один из них - Гуль Рахман - был найден мертвым, после того как был помещен в подземелье. Согласно заключению врачей, смерть наступила в результате переохлаждения. Двое других истцов - Сулейман Абдулла Салим и Мохамед Ахмед бин Сауд - содержались в тюрьмах ЦРУ без предъявления обвинений.