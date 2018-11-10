В США подали на Трампа в суд из-за лишения нелегалов права на убежище

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Правозащитная организация Американский союз гражданских свобод (ACLU) сообщила, что подала в суд на администрацию Дональда Трампа с требованием отменить указ президента о запрете на предоставления убежища нелегальным иммигрантам.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом написали юристы ACLU в Twitter организации.

"Мы только что подали иск, чтобы оспорить новый запрет президента на убежище. Ни президент, ни его кабинет не могут сделать недействительными ясные указания законодательства, хотя именно это они и пытаются сделать. Увидимся с ним в суде", — говорится в сообщении.

Трамп подписал в пятницу прокламацию, которая де-факто лишает мигрантов, незаконно проникших на территорию США через границу с Мексикой, права подавать заявление о предоставлении статуса беженца.