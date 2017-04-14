В США подан иск против саудовских компаний из-за терактов 11 сентября

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Более двух десятков американских страховых организаций подали иск на общую сумму 4,2 млрд долларов против двух банков, а также компаний и нескольких благотворительных организаций Саудовской Аравии в связи с терактами 11 сентября 2001 года, сообщает Report со ссылкой на РБК.

По мнению страховых организаций США, банки и компании Саудовской Аравии связаны с семьей бывшего лидера террористической группировки "Аль-Каида" Усамы бен Ладена.

Данные организации обвиняются в "пособничестве" терактам. "Без помощи этих организаций боевики "Аль-Каиды" не смогли бы спланировать, координировать и осуществить теракты 11 сентября", - говорится в иске.

Отметим, в марте этого года около 800 человек, в числе которых пострадавшие при теракте 11 сентября 2001 года и их родственники, подали коллективный иск против Саудовской Аравии.