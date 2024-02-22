В США почти за полвека казнены 1 582 человека, 2 333 осужденных ожидают исполнения приговора

В США, которые являются единственной развитой страной, где применяется смертная казнь, за последние почти полвека казнили 1 582 человек.
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В стране к 3 января были казнены 1 582 человека, в большинстве случаев (1 402) использовались инъекции, реже всего прибегали к повешению и расстрелу (по три случая).
Только в 2023 году было проведено 24 казни, максимальное число смертных приговоров привели в исполнение в 1999 году - 98.
По числу казненных среди штатов лидирует Техас - 586 человек. В настоящее время казни в США ожидают 2 333 человека, больше всех - в Калифорнии (665).
С 1973 года 196 приговоренных к высшей мере наказания добились пересмотра своих дел и были оправданы.