В США почти за полвека казнены 1 582 человека, 2 333 осужденных ожидают исполнения приговора

В США, которые являются единственной развитой страной, где применяется смертная казнь, за последние почти полвека казнили 1 582 человек.

В США, которые являются единственной развитой страной, где применяется смертная казнь, за последние почти полвека казнили 1 582 человек.

Как передает Report , такие данные приводит портала Deathpenaltyinfo, который ведет соответствующую статистику с момента возвращения высшей меры наказания в 1976 году.

В стране к 3 января были казнены 1 582 человека, в большинстве случаев (1 402) использовались инъекции, реже всего прибегали к повешению и расстрелу (по три случая).

Только в 2023 году было проведено 24 казни, максимальное число смертных приговоров привели в исполнение в 1999 году - 98.

По числу казненных среди штатов лидирует Техас - 586 человек. В настоящее время казни в США ожидают 2 333 человека, больше всех - в Калифорнии (665).

С 1973 года 196 приговоренных к высшей мере наказания добились пересмотра своих дел и были оправданы.