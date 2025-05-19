О нас

В Огайо по меньшей мере два человека погибли при наезде поезда

В Огайо по меньшей мере два человека погибли при наезде поезда В городе Фримонт на севере американского штата Огайо по меньшей мере двое взрослых погибли в результате наезда поезда, годовалый ребенок получил травмы, еще один малолетний числится пропавшим без вести.
Другие страны
19 мая 2025 г. 07:55
В Огайо по меньшей мере два человека погибли при наезде поезда

В городе Фримонт на севере американского штата Огайо по меньшей мере двое взрослых погибли в результате наезда поезда, годовалый ребенок получил травмы, еще один малолетний числится пропавшим без вести.

Как передает Report, об этом сообщает местное подразделение телеканала CBS.

Согласно информации, инцидент произошел на мосту через реку Сандаски. Семья из Форт-Уэйна, штат Индиана, рыбачила на мосту, когда поезд на полной скорости сбил их. В результате инцидента погибли 58-летняя женщина и ее 38-летняя дочь, годовалый ребенок последней был доставлен в больницу с различными травмами, поиски еще одного ребенка, предположительно пяти лет, продолжаются.

Спасатели полагают, что малолетний после инцидента упал в воду, на месте работает водолазная группа пожарно-спасательного управления Толедо.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Train hits pedestrians in Ohio, killing at least two
Версия на азербайджанском языке ABŞ-də qatar piyadaları vurub, ölənlər var

Самое важное

Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Албанию
ФотоПрезидент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Албанию
15 мая 2025 г. 18:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi