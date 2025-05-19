В Огайо по меньшей мере два человека погибли при наезде поезда

В городе Фримонт на севере американского штата Огайо по меньшей мере двое взрослых погибли в результате наезда поезда, годовалый ребенок получил травмы, еще один малолетний числится пропавшим без вести.

В городе Фримонт на севере американского штата Огайо по меньшей мере двое взрослых погибли в результате наезда поезда, годовалый ребенок получил травмы, еще один малолетний числится пропавшим без вести.

Как передает Report , об этом сообщает местное подразделение телеканала CBS.

Согласно информации, инцидент произошел на мосту через реку Сандаски. Семья из Форт-Уэйна, штат Индиана, рыбачила на мосту, когда поезд на полной скорости сбил их. В результате инцидента погибли 58-летняя женщина и ее 38-летняя дочь, годовалый ребенок последней был доставлен в больницу с различными травмами, поиски еще одного ребенка, предположительно пяти лет, продолжаются.

Спасатели полагают, что малолетний после инцидента упал в воду, на месте работает водолазная группа пожарно-спасательного управления Толедо.

Обстоятельства произошедшего выясняются.