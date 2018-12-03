В США по меньшей мере 25 человек пострадали в результате торнадо

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ По меньшей мере 25 человек пострадали, не менее 100 зданий разрушены в результате торнадо в штате Иллинойс.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал Weather Channel.

По данным телеканала, стихия привела к разрушениям в городе Тейлорвилл в центральной части штата, школы города будут закрыты в понедельник.

Телеканал добавляет, что сообщается о 22 случаях торнадо в центральной и южной частях штата.

В субботу власти штата выпустили предупреждение о торнадо, которое потом повысили до чрезвычайной ситуации.

Ранее 11 июля в результате торнадо в американской Северной Дакоте пострадало 28 человек.