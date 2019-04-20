В США по делу о нападении на посольство КНДР в Мадриде задержан бывший морпех

Американские правоохранители произвели первое задержание по делу о нападении на посольство КНДР в Мадриде 22 февраля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в пятницу газета The Washington Post.

Отмечается, что бывший морской пехотинец и член группировки Free Joseon Кристофер Ан предстанет в ближайшее время перед федеральным судом Лос-Анджелеса.

По данным источников газеты, задержание Ана было произведено в четверг. Также сообщается, что правоохранители провели обыски в квартире Адриана Хон Чана, который считается лидером этой группировки. В ФБР газете отказались отвечать на официальный запрос по этому делу.