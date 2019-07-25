В США планируют возвратить смертные казни на федеральном уровне

Федеральные власти США планируют возобновить смертные казни после долгого перерыва.

Как передаёт Report со ссылкой на "Известия", об этом 25 июля сообщает The Washington Post.

В заявлении Министерства юстиции Соединенных Штатов сообщается, что начиная с 9 декабря 2019 года планируется казнить пятерых заключенных, приговоренных за убийства к высшей мере наказания. Речь идет о Дэниеле Ли Льюисе, осужденном за убийство семьи из трех человек, Лизмонде Митчелле, приговоренном за убийство 63-летней женщины и ее маленькой внучки, Уэсли Ире Пурки (изнасилование и убийство 16-летней и 80-летней женщин), Альфреде Буржуа (убийство двухлетней дочери) и Дастине Ли Хонкене (убийство пяти человек, двое из которых были детьми). Все они на данный момент находятся в камере смертников.

Последний смертный приговор американские власти приводили в исполнение в 2003 году. Неофициальный мораторий действовал из-за того, что правила применения смертельных инъекций не были согласованы. Ранее процедура предусматривала применение трех препаратов, теперь же они заменятся одним - пентобарбиталом.