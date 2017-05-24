В США планируют увеличить финансирование инициативы по защите европейских союзников

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп представил проект оборонного бюджета на следующий финансовый год объемом 668 млрд долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на "Голос Америки", бюджетное предложение предусматривает увеличение расходов министерства обороны до 574,5 млрд долларов, что на 52 млрд долларов больше установленных Конгрессом лимитов.

Документ предполагает закупки шести кораблей, нескольких новых истребителей и другого оружия. При этом численность вооруженных сил должна увеличиться более чем на 56 тыс. человек.

Бюджет предусматривает направление 65 млрд долларов в резервный фонд для операций за рубежом, включая 46 млрд для операций в Афганистане. Из остальных денег будут финансироваться операции против "Исламского государства" в Ираке и Сирии, поддержка союзников по НАТО и американских партнеров в Европе, а также укрепление потенциала стран-партнеров во всем мире.

Так, согласно проекту бюджета, в 2017 году на реализацию Инициативы по обеспечению безопасности Европы (European Reassurance initiative, ERI), предусматривающей защиту европейских союзников США, было запрошено 3,4 млрд долларов, но на 2018 фискальный год, которые начинается 1 октября, запрошено 4,8 млрд долларов.