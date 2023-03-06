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В США планируют модернизировать весь мировой парк F-35

В США планируют модернизировать весь мировой парк F-35 Все истребители F-35 должны быть модернизированы в течение 90 дней с внесением доработки, направленной на решение потенциальной проблемы вибрации двигателя.
Другие страны
6 марта 2023 г. 02:16
В США планируют модернизировать весь мировой парк F-35

Все истребители F-35 должны быть модернизированы в течение 90 дней с внесением доработки, направленной на решение потенциальной проблемы вибрации двигателя.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявило Объединенное управление программой F-35 JPO (Joint Program Office).

Ведомство издало указ, рекомендующий модернизацию всего мирового парка самолетов этого семейства в течение следующих трех месяцев, а также немедленную модернизацию "небольшого количества" истребителей, которые были отстранены от полетов, начиная с декабря.

В заявлении для журналистов управление JPO заявило, что оно не запрещает полеты F-35 за исключением недавно построенных истребителей, двигатели которых, F135 производства Pratt & Whitney, как предполагается, подвержены проблеме вибрации и которые остаются на земле уже более двух с половиной месяцев.

Управление также заявило о планах сотрудничества с теми видами вооруженных сил, которые оперируют истребителями F-35, и с международными партнерами, с целью убедиться, что они понимают эту техническую инструкцию. "Безопасность летных экипажей является главной заботой JPO", — заявили в управлении.

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