В США перевернулся пассажирский автобус

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Пассажирский автобус перевернулся на автомобильной магистрали недалеко от города Рио-Ранчо в штате Нью-Мексико в США, погибли три человека, 22 пострадали, сообщил местный новостной портал Albuquerque Journal со ссылкой на пожарных.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, по данным портала, глава пожарной охраны округа Сандовал Джеймс Максон сообщил, что пострадавших доставили в больницу. Помимо автобуса авария затронула еще несколько машин.

"Нескольких застрявших пассажиров пришлось вызволять с помощью гидравлических аварийно-спасательных инструментов. Многочисленные пожарные и местные экстренные службы прибыли на место аварии", — сообщила в Twitter служба пожарной охраны города Рио-Ранчо.

Автомагистраль закрыта в обоих направлениях, проводится расследование. О причинах аварии пока не сообщается.