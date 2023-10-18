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В США перенесли запуск корабля Cargo Dragon к МКС

В США перенесли запуск корабля Cargo Dragon к МКС Запуск американского многоразового грузового корабля Cargo Dragon компании SpaceX к Международной космической станции (МКС) перенесли с 1 на 6 ноября.
Другие страны
18 октября 2023 г. 07:14
В США перенесли запуск корабля Cargo Dragon к МКС

Запуск американского многоразового грузового корабля Cargo Dragon компании SpaceX к Международной космической станции (МКС) перенесли с 1 на 6 ноября.

Как передает Report, об этом сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"NASA и SpaceX теперь планируют запуск не ранее 22:01 по времени Восточного побережья США в субботу, 5 ноября (6 ноября в 06:01 – бакинское время)", - говорится в заявлении NASA.

По данным управления, перенос был необходим для проведения работ на стартовом комплексе 39A Космического центра имени Кеннеди, с которого 13 октября была запущена ракета SpaceX Falcon Heavy с межпланетной станцией Psyche.

Корабль доставит на МКС продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения на станции экспериментов.

Эта миссия станет уже девятой для модифицированных грузовых кораблей Cargo Dragon 2 компании SpaceX, которые способны доставлять на МКС на 20% больше груза, а также могут автономно стыковаться со станцией.

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