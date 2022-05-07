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В США пенсионный фонд подал иск против Маска из-за покупки Twitter

В США пенсионный фонд подал иск против Маска из-за покупки Twitter Пенсионный фонд полиции американского города Орландо (штат Флорида) подал иск против бизнесмена, владельца Tesla Илона Маска из-за желания последнего приобрести компанию Twitter.
Другие страны
7 мая 2022 г. 21:50
В США пенсионный фонд подал иск против Маска из-за покупки Twitter
Илон Маск

Пенсионный фонд полиции американского города Орландо (штат Флорида) подал иск против бизнесмена, владельца Tesla Илона Маска из-за желания последнего приобрести компанию Twitter.

Как передает Report, об этом сообщает The Guardian.

Фонд подал иск в суд Делавэра, поскольку, согласно законодательству этого штата, Маск в нынешней ситуации не имеет права завершить сделку по Twitter в течение трех лет (до 2025 года). Однако она может состояться в случае, если владельцы двух третей акций компании, в том числе финансовый конгломерат Morgan Stanley (8.8% акций) и основатель соцсети Джека Дорси (2,4%), одобрят приобретение раньше указанного срока.

По закону сделка должна быть отсрочена, поскольку Маск обладает более 9% акций Twitter (9,2%), что юридически делает предпринимателя «заинтересованным акционером».

Отметим, что Twitter пока никак не комментировал данный иск.

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