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    В США пассажирский лайнер по ошибке приземлился на военной базе

    Пассажирский Airbus A320, на борту которого находились 130 человек, направлялся в Южную Дакоту из Миннеаполиса

    Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ Самолет авиакомпании Delta по ошибке сел на военно-воздушной базе в Южной Дакоте вместо гражданского аэропорта, расположенного в 10 милях (16 км) от базы. Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", пассажирский Airbus A320, на борту которого находились 130 человек, направлялся в Южную Дакоту из Миннеаполиса.

    В Delta подтвердили, что лайнер сел на базе Эллсворт вместо регионального аэропорта Рапид-Сити. Они находятся недалеко друг от друга, и взлетно-посадочные полосы имеют сходное расположение.

    Прояснив ситуацию с официальными лицами, через несколько часов Airbus все же вылетел в Рапид-Сити и вскоре прибыл в пункт назначения.

    В авиакомпании сообщили, что проводится расследование инцидента, экипаж на время отстранен от полетов. 

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