В США пассажирский лайнер по ошибке приземлился на военной базе

Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ Самолет авиакомпании Delta по ошибке сел на военно-воздушной базе в Южной Дакоте вместо гражданского аэропорта, расположенного в 10 милях (16 км) от базы. Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", пассажирский Airbus A320, на борту которого находились 130 человек, направлялся в Южную Дакоту из Миннеаполиса.

В Delta подтвердили, что лайнер сел на базе Эллсворт вместо регионального аэропорта Рапид-Сити. Они находятся недалеко друг от друга, и взлетно-посадочные полосы имеют сходное расположение.

Прояснив ситуацию с официальными лицами, через несколько часов Airbus все же вылетел в Рапид-Сити и вскоре прибыл в пункт назначения.

В авиакомпании сообщили, что проводится расследование инцидента, экипаж на время отстранен от полетов.