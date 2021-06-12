В США пассажир попытался спрыгнуть с летящего самолета - ВИДЕО

В США пассажир попытался спрыгнуть с находящегося в воздухе самолета, летящего из Лос-Анджелеса в Атланту.
Как передает Report, соответствующие кадры распространились в соцсетях.
На ролике видно, как мужчина сначала попытался открыть дверь в кабину пилотов, а когда ему помешали, он направился к боковым дверям лайнера, через которые обычно производится посадка.
Под видео пользователи соцсетей отметили, что такие инциденты стали нередкими.
️#ALERT: Delta airlines flight diverted after man attempts to force open cockpit and side doors#OklahomaCity l #OK Delta flight 1730 from LAX to Atlanta has been diverted after a man attempts to gain entry into cockpit and force open side doors. This is a developing story. pic.twitter.com/sQsmusoOye