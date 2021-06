В США пассажир попытался спрыгнуть с летящего самолета - ВИДЕО

В США пассажир попытался спрыгнуть с находящегося в воздухе самолета, летящего из Лос-Анджелеса в Атланту.

Как передает Report, соответствующие кадры распространились в соцсетях.

На ролике видно, как мужчина сначала попытался открыть дверь в кабину пилотов, а когда ему помешали, он направился к боковым дверям лайнера, через которые обычно производится посадка.

Под видео пользователи соцсетей отметили, что такие инциденты стали нередкими.