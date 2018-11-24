В США паром врезался в причал, пострадали два человека - ВИДЕО

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Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Паром врезался в причал в порту города Сан-Франциско (штат Калифорния), пострадали два человека, передает Report со ссылкой на ТАСС.
На борту находились 53 пассажира, двое получили травмы. По какой причине произошел инцидент, пока не уточняется.
Компания-владелец парома начала расследование. В частности, будут проведены проверки, чтобы установить, не употребляли ли члены команды алкоголь или наркотики.
Ferry crashes near dock in San Francisco https://t.co/FYBlFd0oTC— KRON4 News (@kron4news) 24 ноября 2018 г.
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Cəfər AğadadaşovАвтор новости