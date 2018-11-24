В США паром врезался в причал, пострадали два человека - ВИДЕО

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Паром врезался в причал в порту города Сан-Франциско (штат Калифорния), пострадали два человека, передает Report со ссылкой на ТАСС.

На борту находились 53 пассажира, двое получили травмы. По какой причине произошел инцидент, пока не уточняется.

Компания-владелец парома начала расследование. В частности, будут проведены проверки, чтобы установить, не употребляли ли члены команды алкоголь или наркотики.