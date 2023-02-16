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В США падает поддержка продолжения военной и финансовой помощи Украине

В США падает поддержка продолжения военной и финансовой помощи Украине Большинство жителей США все еще одобряют продолжение поддержки Украине со стороны Белого дома, но их количество постепенно снижается.
Другие страны
16 февраля 2023 г. 06:09
В США падает поддержка продолжения военной и финансовой помощи Украине

Большинство жителей США все еще одобряют продолжение поддержки Украине со стороны Белого дома, но их количество постепенно снижается.

Как передает Report, об этом пишет издание The Hill со ссылкой на результаты опроса AP-NORC.

Отмечается, что 48% американцев позитивно относятся к финансовой и военной помощи Киеву — это на 12% меньше, чем в мае 2022 года.

Против поддержки Украины со стороны США выступают 29% респондентов, а еще 22% американцев относятся безразлично к этому вопрос в целом. Конкретно отправку госсредств Киеву одобрили 37% американцев, 38% выступили против и 23% не смогли определиться с ответом.

При этом президенту США Джо Байдену в вопросе помощи Украине полностью доверяют лишь 19% опрошенных, в целом уверены в политике главы Белого дома 37% американцев, а не одобряют его шаги по этому треку 43% респондентов.

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