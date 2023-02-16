В США падает поддержка продолжения военной и финансовой помощи Украине

Большинство жителей США все еще одобряют продолжение поддержки Украине со стороны Белого дома, но их количество постепенно снижается.
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Отмечается, что 48% американцев позитивно относятся к финансовой и военной помощи Киеву — это на 12% меньше, чем в мае 2022 года.
Против поддержки Украины со стороны США выступают 29% респондентов, а еще 22% американцев относятся безразлично к этому вопрос в целом. Конкретно отправку госсредств Киеву одобрили 37% американцев, 38% выступили против и 23% не смогли определиться с ответом.
При этом президенту США Джо Байдену в вопросе помощи Украине полностью доверяют лишь 19% опрошенных, в целом уверены в политике главы Белого дома 37% американцев, а не одобряют его шаги по этому треку 43% респондентов.