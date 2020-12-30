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В США пациентов с COVID-19 размещают в сувенирных магазинах

В США пациентов с COVID-19 размещают в сувенирных магазинах Ряд больниц калифорнийского округа Лос-Анджелес вынуждены размещать пациентов в сувенирных магазинах и конференц-залах из-за роста заболеваемости COVID-19 на юге штата Калифорния.
Другие страны
30 декабря 2020 г. 20:58
В США пациентов с COVID-19 размещают в сувенирных магазинах

Ряд больниц калифорнийского округа Лос-Анджелес вынуждены размещать пациентов в сувенирных магазинах и конференц-залах из-за роста заболеваемости COVID-19 на юге штата Калифорния.

Как передает Report, об этом пишет издание Los Angeles Times.

По данным газеты, число пациентов с COVID, нуждающихся в интенсивной терапии, увеличивалось рекордными темпами на протяжении последних 16 дней, достигнув к воскресенью, 27 декабря почти 1,5 тысячи.

"Все больницы испытывают это напряжение, однако ситуация особенно серьёзна в некоторых небольших больницах", - сказала глава службы здравоохранения округа Лос-Анджелес Кристина Гали.

Отмечается, в частности, что ситуация в медицинском центре USC Medical Center дошла до критической точки в воскресенье вечером, когда как минимум для 30 пациентов, некоторые из которых нуждались в интенсивной терапии, не нашлось ни единой доступной койки. Учреждение было вынуждено на 12 часов закрыть двери для машин скорой помощи.

Больница Gardena Memorial Hospital из-за слишком большой нагрузки вынуждена отправлять домой почти всех пациентов, которые не находятся в тяжелом состоянии и могут лечиться в домашних условиях.

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