В США пациентов с COVID-19 размещают в сувенирных магазинах

Ряд больниц калифорнийского округа Лос-Анджелес вынуждены размещать пациентов в сувенирных магазинах и конференц-залах из-за роста заболеваемости COVID-19 на юге штата Калифорния.

Ряд больниц калифорнийского округа Лос-Анджелес вынуждены размещать пациентов в сувенирных магазинах и конференц-залах из-за роста заболеваемости COVID-19 на юге штата Калифорния.

Как передает Report, об этом пишет издание Los Angeles Times.

По данным газеты, число пациентов с COVID, нуждающихся в интенсивной терапии, увеличивалось рекордными темпами на протяжении последних 16 дней, достигнув к воскресенью, 27 декабря почти 1,5 тысячи.

"Все больницы испытывают это напряжение, однако ситуация особенно серьёзна в некоторых небольших больницах", - сказала глава службы здравоохранения округа Лос-Анджелес Кристина Гали.

Отмечается, в частности, что ситуация в медицинском центре USC Medical Center дошла до критической точки в воскресенье вечером, когда как минимум для 30 пациентов, некоторые из которых нуждались в интенсивной терапии, не нашлось ни единой доступной койки. Учреждение было вынуждено на 12 часов закрыть двери для машин скорой помощи.

Больница Gardena Memorial Hospital из-за слишком большой нагрузки вынуждена отправлять домой почти всех пациентов, которые не находятся в тяжелом состоянии и могут лечиться в домашних условиях.