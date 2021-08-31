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В США озвучили сумму военной помощи Украине

В США озвучили сумму военной помощи Украине Украина в следующем финансовом году, который начнется 1 октября, по военной линии от США может получить на 25 млн долларов больше, чем в нынешнем году, - 275 млн долларов США. Такая инициатива содержится в проекте американского оборонного бюджета на следу
Другие страны
31 августа 2021 г. 01:50
В США озвучили сумму военной помощи Украине

Украина в следующем финансовом году, который начнется 1 октября, по военной линии от США может получить на 25 млн долларов больше, чем в нынешнем году, - 275 млн долларов США. Такая инициатива содержится в проекте американского оборонного бюджета на следующий год, подготовленном председателем комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адамом Смитом.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, его аппарат обнародовал текст данного законопроекта, ставшего ответом на бюджетный запрос администрации США, переданный на Капитолийский холм этой весной.

Опубликованный проект "включает 275 млн долларов США на инициативу по содействию безопасности Украины, которая обеспечивает поддержку и помощь украинским вооруженным силам, что на 25 млн больше" той суммы, которую американский президент Джо Байден запрашивал ранее. В рамках оборонного бюджета на нынешний год Киеву предоставляется 250 млн против 300 млн годом ранее. В прошлом году Смит запрашивал на военную помощь Украине 250 млн долларов США.

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