В США ожидают снижения интенсивности боев в Украине

Разведка США полагает, что темпы ведения боевых действий на Украине будут снижены в ближайшие месяцы.

Разведка США полагает, что темпы ведения боевых действий на Украине будут снижены в ближайшие месяцы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с такой оценкой выступила директор Национальной разведки США Эврил Хейнс на форуме, организованном в штате Калифорния президентским фондом им. Рональда Рейгана.

"Откровенно говоря, мы уже видим, что темпы ведения конфликта несколько снизились", - утверждала глава нацразведки США.

"Мы ожидаем, что будем наблюдать это и в ближайшие месяцы", - продолжила она. По словам Хейнс, вопрос заключается в том, каким образом будет обстоять ситуация в зоне конфликта по завершении зимнего периода.

Глава нацразведки США также отметила, что Россия может испытать сложности при создании высокоточных ракет, которые используются для нанесения ударов по Украине.

"Я не могу назвать точных цифр, но это (расход высокоточных боеприпасов - ред.) происходит достаточно быстро. По нашим данным, у них нет возможности производить полностью у себя то, что они сейчас расходуют. Так что это будет для них вызовом", - сказала она, отвечая на вопрос о запасах таких ракет у России.