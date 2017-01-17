В США ожидают до 900 тысяч человек протестующих после инаугурации Трампа

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Департамент внутренней безопасности столичного округа Колумбия в США ожидает, что в различных акциях, связанных с инаугурацией избранного президента США Дональда Трампа 20 января, примет участие до 900 тысяч протестующих, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что это почти вдвое меньше, чем на инаугурации уходящего президента Барака Обамы в 2009 году, когда в Вашингтоне собрались 1,8 миллиона протестующих, парализовавших городскую инфрастуктуру.

Глава окружного департамента безопасности Кристофер Джелдарт заявил, что безопасность маршрутов манифестантов будут обеспечивать около 3,2 тысячи полицейских, прибывших со всей страны.