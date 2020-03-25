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В США ожидается принятие пакета экономических мер на фоне коронавируса

В США ожидается принятие пакета экономических мер на фоне коронавируса

Сенат Конгресса Соединенных Штатов Америки намерен в среду принять законопроект о стимулирующих экономических мерах в размере 2 трлн долларов США, направленных на преодоление последствий распространения коронавируса. 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на заседании глава республиканского большинства в верхней палате законодательного органа Митч Макконнелл.

"Помощь в пути. <...> Мы намерены принять сегодня пакет", - сказал он на заседании, которое транслировалось на сайте Сената.

Директор управления по законодательным вопросам Белого дома Эрик Уэланд заявил, что пакет экономических мер предусматривает выплату пособий по безработице, помощь больницам, содействие бизнесу и целым отраслям.

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