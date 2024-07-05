В США отметили День независимости

В США отметили 4 июля - День независимости, который считается главным национальным праздником страны.
Как передает местное бюро
В этом году в парках и набережных, обозначенных городской мэрией, фейерверк посмотрели миллионы людей. Кроме того, на площадях и улицах города были установлены специальные мониторы, на которых салют транслировался в прямом эфире. На многих улицах города движение транспорта было остановлено.
Отметим, что американцы отметили День независимости в 248-й раз. 4 июля отмечается в США как день принятия Декларации независимости США, провозгласившей независимость страны от Великобритании в 1776 году. Большинство американцев называют этот праздник "Четвертое июля".