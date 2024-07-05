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В США отметили День независимости

В США отметили День независимости В США отметили 4 июля - День независимости, который считается главным национальным праздником страны.
Другие страны
5 июля 2024 г. 06:50
В США отметили День независимости

В США отметили 4 июля - День независимости, который считается главным национальным праздником страны.

Как передает местное бюро Report, над рекой Гудзон в Нью-Йорке был организован традиционный праздничный салют.

В этом году в парках и набережных, обозначенных городской мэрией, фейерверк посмотрели миллионы людей. Кроме того, на площадях и улицах города были установлены специальные мониторы, на которых салют транслировался в прямом эфире. На многих улицах города движение транспорта было остановлено.

Отметим, что американцы отметили День независимости в 248-й раз. 4 июля отмечается в США как день принятия Декларации независимости США, провозгласившей независимость страны от Великобритании в 1776 году. Большинство американцев называют этот праздник "Четвертое июля".

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Версия на азербайджанском языке ФотоABŞ-nin Müstəqillik Günü böyük coşqu və sevinclə qeyd olunub

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