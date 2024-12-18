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В США отметили, что ВМС Армии Китая стали крупнейшими в мире

В США отметили, что ВМС Армии Китая стали крупнейшими в мире Военно-морские силы (ВМС) Народно-освободительной армии Китая стали крупнейшими в мире.
Другие страны
18 декабря 2024 г. 22:48
В США отметили, что ВМС Армии Китая стали крупнейшими в мире

Военно-морские силы (ВМС) Народно-освободительной армии Китая стали крупнейшими в мире.

Как передает Report, об этом говорится в очередном ежегодном докладе Минобороны США о военной мощи КНР, который был передан на рассмотрение Конгресса США.

"В количественном плане КНР обладает крупнейшим военным флотом в мире. В его боевой состав входит свыше 370 кораблей и подводных лодок, в том числе более 140 крупных надводных боевых систем", - пишут составители отчета.

По их свидетельству, КНР стала "практически самодостаточной" в смысле удовлетворения всех своих потребностей в сфере кораблестроения.

В документе также утверждается, что Пекин тратит на военные нужды на "40-90% больше", чем публично признает. Между тем в проекте бюджета на 2024 год, представленном в марте на открытии 2-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент) 14-го созыва, отмечалось, что Пекин увеличит расходы на оборону на 7,2%. Таким образом, проект военного бюджета на текущий год был сверстан в объеме 1,665 трлн юаней (около 230 млрд долларов).

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